OL – Mercato : la dernière requête de Garcia satisfaite en Allemagne ?

Avec Toko Ekambi, Timo Kadewere (qui restera en prêt au Havre), Lucas Tousart prêté malgré son transfert au Hertha Berlin et l’évolution favorable du dossier Bruno Fernandes, l’OL avance sur son Mercato. Mais les renforts concernent pour le moment l’attaque et le milieu de terrain.

Rudi Garcia, en conférence de presse, a clairement affirmé une autre de ses envies. A savoir le recrutement d’un défenseur central où trois joueurs sont suffisamment fiables aujourd’hui. Solet blessé et Yanga-Mbiwa loin de son niveau d’antan, le coach lyonnais voudrait que ce secteur de jeu soit plus étoffé.

Voilà pourquoi, comme l’explique FootMercato et confirmé par l’Equipe, les Gones explorent différentes pistes. Et l’une d’entre elles mène à Manuel Akanji. Le défenseur central du Borussia Dortmund, âgé de 24 ans, aurait des relations compliquées avec le club allemand qui ne serait pas « fermé à un départ ». Reste à savoir si le Borussia acceptera l’idée d’un prêt, volonté première du club gone pour se renforcer.