OL – Mercato : la fin de l’aventure est actée pour un taulier des Gones

C’est sans Lucas Tousart que l’OL a repris l’entraînement ce lundi. Le milieu de terrain, prêté par le Herta Berlin avant le confinement, ne rejouera plus pour le club rhodanien.

L’OL a repris l’entraînement ce lundi et ses deux blessés longue durée, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, étaient présents, conformément à la volonté de l’encadrement, même s’ils ne sont pas encore opérationnels. Les étrangers étaient là aussi. L’Equipe révèle que l’attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, transféré à Lyon pour 12 millions d’euros et des bonus, en janvier, par Le Havre, et prêté dans la foulée au club normand, n’arrivera que demain.

Mais aussi que Lucas Tousart n’a pas été convié à cette reprise. Transféré au Herta Berlin et prêté par le club allemand, le milieu de terrain « n’est pas inclus dans les plans de reprise de l’effectif », indique le site du quotidien sportif. L’ancien joueur de VA ne participera donc pas à la fin de la saison avec l’équipe de Rudi Garcia car « le Herta a souhaité qu’il soit à sa disposition », précise Le Progrès.