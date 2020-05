OL – Mercato : la vente d’un flop déjà écartée pour cet été ?

true

Acheté à prix d’or l’été dernier, le défenseur central de l’OL Joachim Andersen tarde à répondre aux attentes des Gones.

Il était l’un des symboles du nouveau projet de l’OL lors du dernier Mercato estival. En investissant 30 millions d’euros sur Joachim Andersen, les Gones pensaient tenir une véritable assurance pour sa défense, tout en espérant une future vente encore plus juteuse.

Problème, le défenseur danois a déçu tout au long de la saison. Au point même que l’OL a fixé le recrutement d’un défenseur central comme une priorité du prochain Mercato. De là à imaginer un départ rapide d’Andersen ? Ce n’est pas la tendance selon Lyon Mag.

Et même si le discours officiel s’en tient à la deuxième chance laissée au jeune défenseur, la réalité serait en fait plus économique… « Officiellement parce que Joachim Andersen est jeune et a encore le temps de s’adapter à la Ligue 1 pour devenir le patron attendu de la charnière centrale. Officieusement parce que les dirigeants n’ont pas l’intention de le brader. Il est clair qu’aucun club ne mettrait aujourd’hui 30 millions ou plus sur le Danois de 23 ans », explique le site lyonnais.