OL – Mercato : Lampard met les points sur les i sur Moussa Dembélé

Depuis que Chelsea a de nouveau les vannes ouvertes au niveau du recrutement, de nombreuses rumeurs entourent les Blues. Et notamment l’intérêt prononcé pour Moussa Dembélé, l’attaquant de l’OL, pour lequel des offres auraient même été formulées.

Sauf que le manager du club londonien, Frank Lampard, est venu donner un gros coup de frein au dossier ce vendredi. Devant la presse, le coach des Blues a montré un enthousiasme mesuré au sujet du buteur de l’OL. « C’est un joueur que je connais et que le club connaît. Je suis surpris de voir son nom apparaître si régulièrement alors qu’il n’apparaît pas si régulièrement dans mes conversations pour être honnête. Il y a pas mal de joueurs au cours de la semaine dernière dont je peux dire la même chose. Je le respecte et je sais qu’il est le joueur d’une autre équipe. Bien sûr, et j’en ai parlé, nous avons le besoin de nous renforcer devant », a expliqué Lampard.

Une forme de démenti qui laisse tout de même quelques portes ouvertes pour ce mois de janvier qui s’annonce encore long. Visiblement concentré sur les échéances sportives à venir. Frank Lampard a néanmoins assuré que si la piste Dembélé revenait au goût du jour, ce serait « en grande partie (sa) décision ».