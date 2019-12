OL – Mercato : l’Atletico Madrid climatise définitivement la piste Lemar !

true

Le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo a laissé entendre que Thomas Lemar, ciblé par l’OL, ne quitterait pas les Colchoneros en janvier.

Dans l’obligation de trouver des grands noms pour renforcer l’Olympique Lyonnais pour le Mercato d’hiver, Juninho s’est rapidement tourné vers l’Atletico Madrid dans l’espoir de convaincre les Colchoneros de leur prêter Thomas Lemar (24 ans).

« Lemar ? Il a toute la confiance de l’équipe »

Sous contrat jusqu’en juin 2023 mais en grande difficulté actuellement en Espagne, l’ancien Monégasque aurait pu saisir l’occasion de se relancer en prévision de l’Euro 2020 qu’il souhaite disputer avec les Bleus… Mais il semblerait que cette belle idée ne fasse pas long feu. D’abord parce que le principal intéressé dispose d’un salaire très confortable à Madrid et n’a pas spécialement l’intention de faire les efforts pour revenir en Ligue 1. Ensuite et surtout parce que l’Atletico Madrid ne veut entendre parler d’un prêt que si une option d’achat automatique fixée à plus de 70 M€ est incluse dans le deal.

Rendue impossible pour l’OL, cette piste a été refermée par le président de l’Atletico Enrique Cerezo dans les colonnes de « AS ». Pour lui, hors de question que Thomas Lemar s’en aille : « Il a toute la confiance de l’équipe. Il est vrai que certains joueurs ont plus de mal à s’adapter et peut-être plus à cause de leur façon de jouer. C’est un grand footballeur, il a beaucoup de qualité et il le prouvera ».