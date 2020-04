OL – Mercato : le FC Barcelone déboule sur une piste séduisante des Gones !

true

Cible de l’Olympique Lyonnais, César Gelabert (Real Madrid, 19 ans) plait aussi beaucoup au FC Barcelone… Et à Manchester United.

Comme indiqué il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais a tenté de recruter la « pépite » du centre de formation du Real Madrid, César Gelabert (milieu offensif, 19 ans). En fin de contrat en juin 2021, l’ancien champion d’Europe U17 n’a toujours pas prolongé et sa situation commence à être sensible. Reste que si les Merengues ont dit non à l’OL, ces derniers ne peuvent pas repousser les nombreux courtisans de leur joyau de la « fabrique ».

Le Barça avait déjà tenté le coup en 2015

Selon « AS », il n’y a pas que le Borussia Dortmund et Arsenal qui concurrencent les Gones sur le dossier mais également d’autres écuries encore plus puissantes économiquement. Après avoir raté le coche en 2015, à son départ d’Hercules, le FC Barcelone serait toujours chaud pour chiper Gelabert à leur grand rival. Manchester United est également très intéressé. Les deux clubs pourraient vite passer à l’action pour convaincre le fils de l’ancien joueur Juanmi.

Notons que le quotidien madrilène fait état de deux intérêts moins prestigieux mais en Liga. Ancien coach à la Castilla du Real, Victor Fernandez aimerait bien l’attirer du côté du Real Saragosse. Proche de la Maison blanche, le Valladolid de Ronaldo est également sur le coup.