OL – Mercato : le Real Madrid serait prêt à offrir Mariano sur un plateau

Il y a un an et demi, dans la dernière ligne droite du Mercato estival 2018, l’OL était contraint de céder à l’envie de départ de Mariano Diaz pour le Real Madrid. L’attaquant souhaitait saisir sa chance de retourner dans son club de toujours. 18 mois plus tard, la donne est franchement différente.

Sous la direction de Zinédine Zidane, Mariano Diaz ne fait plus du tout partie des plans madrilènes. Tant et si bien que l’attaquant n’a tout simplement pas joué une minute en Liga cette saison ! Son départ est plus que jamais à l’ordre du jour, avec l’AS Roma déjà sur les rangs pour le récupérer.

Mais selon le Progrès du jour, l’OL pourrait être également tenté de le faire revenir. Si son départ avait été douloureux, Mariano était parti après une saison prolifique (21 buts toutes compétitions confondues). En prime, le Real Madrid ne serait pas regardant sur les conditions d’un départ. Dès lors que le club qui le souhaitera prenne en charge son salaire, le club merengue est disposé à accepter un prêt gratuit jusqu’au terme de la saison. Une occasion en or à saisir pour les Gones ?