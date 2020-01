OL – Mercato : le recrutement lyonnais bouclé avec le « moyen » Camilo ?

true

Jean-Michel Aulas avait annoncé la couleur en début de mercato : l’OL allait sortir le chéquier pour se renforcer cet hiver. C’est désormais chose faite avec Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere, et encore plus très bientôt avec les officialisations du milieu brésilien Bruno Guimaraes et son compatriote Camilo (Ponte Preta, 20 ans).

« Ce transfert, c’est une surprise »

Avec ces deux futures arrivées, Bilel Ghazi de L’Équipe affirme que le recrutement lyonnais sera bouclé dans le sens des arrivées. Si le profil de Guimaraes est déjà plus ou moins connu, celui de Camilo laisse plus de place aux doutes puisqu’il évoluait jusque-là en D2 locale. « Ce transfert, c’est une surprise, avoue dans L’Équipe Antonio Luppi, reporter à Radio Bandeirantes. Camilo est un bon joueur avec du potentiel, mais je ne m’attentais pas à ce qu’il rejoigne un club de l’envergure de l’OL. »

L’Ajax suivait Camilo mais n’a jamais formulé d’offre

Si l’Ajax Amsterdam avait un œil sur Camilo fin décembre, il n’a jamais formulé d’offre. « Je l’ai déjà observé, s’inquiète un recruteur dans le quotidien sportif. C’est un joueur moyen qui peut éventuellement progresser mais il y en a des meilleurs en D 2. »