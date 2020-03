OL – Mercato : le tandem Fekir-Lacazette reconstitué ?

true

Et si les deux anciens compères de l’OL, Alexandre Lacazette et Nabil Fekir, évoluaient de nouveau ensemble la saison prochaine ? C’est une possibilité.

Ils ont fait les beaux jours de l’OL. Sans que leur choix, de quitter la France, ait été depuis couronné de succès. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, d’Alexandre Lacazette et de Nabil Fekir, aujourd’hui à Arsenal et au Betis Séville. Le premier, compère de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Gunners, n’est en rien un titulaire indiscutable. Le second, lui, évolue au sein d’un club qui occupe le ventre mou de la Liga.

Si l’on en croit plusieurs médias espagnols, qui commencent (déjà) à attaquer le mercato d’été, Lacazette et Fekir pourraient bel et bien évoluer à nouveau ensemble. Dans quel club ? L’Atletico Madrid. En effet, et selon le quotidien AS, Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, songe depuis des mois à Lacazette.

Le Betis prêt à discuter

Quant à Nabil Fekir, qui intéresserait également le Real Madrid, El Mundo Deportivo nous apprend ce jour que le Betis serait enclin à écouter certaines offres pour son milieu de terrain. Et comme l’Atletico songe également à Fekir, il pourrait bel et bien y avoir un air de Lyon la saison prochaine à Madrid. A suivre.