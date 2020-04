OL – Mercato : les autres pistes en dehors de Cheyrou pour succéder à Maurice

true

Si Bruno Cheyrou (PSG) est le favori pour remplacer Florian Maurice au poste de directeur du recrutement à l’OL, deux autres pistes sont étudiées en France.

Si Bruno Cheyrou (PSG) est le favori pour remplacer Florian Maurice au poste de directeur du recrutement à l'OL, deux autres pistes sont étudiées en France.

Ce n’est plus qu’une question de jours : Florian Maurice va quitter l’OL pour le Stade Rennais. Les Gones sont déjà en quête d’un nouveau directeur du recrutement et lorgnent le Parisien Bruno Cheyrou. Mais ils explorent d’autres pistes, que L’Equipe a listées dans son édition du jour.

« Du côté de Lyon, on assure qu’aucune décision n’a encore été prise et d’autres profils sont donc étudiés après avoir été auditionnés. Notamment celui de Loïs Désiré, le responsable de la cellule de recrutement de Strasbourg. Nommé au sein du club alsacien en 2015, l’ancien attaquant avait précédemment été recruteur pour l’Ajax Amsterdam durant une douzaine d’années. Son expérience comme la qualité du travail exercé au sein du Racing ne laisseraient pas insensibles. Ils doivent toutefois convaincre leurs homologues strasbourgeois s’ils se dirigeaient vers cette option. »

#MonmatchOL

Quel est le match qui vous a fait le plus vibré dans l’histoire de l’OL ? 🔴🔵 N’hésitez pas à nous raconter les anecdotes et souvenirs que vous avez sur ce match en utilisant le #MonmatchOL ! 😍 pic.twitter.com/pqywJTltzT — Olympique Lyonnais (@OL) April 15, 2020

« L’OL se serait également penché sur des pistes qui paraissent plus complexes. Comme celle de John Williams. L’ancien agent est actuellement directeur sportif d’Amiens et il est peu probable de le voir revêtir un rôle aux prérogatives moins larges. D’autant qu’il ne manque pas de sollicitations en parallèle pour des postes plus importants. »