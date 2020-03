OL – Mercato : les Gones avancent sur Depay, trois joueurs sacrifiés ?

true

En ce moment, l’OL tranche les cas des joueurs en fin de contrat en juin 2021. Prolonger Memphis Depay est la priorité du moment.

Le temps s’étant arrêté en Ligue 1 et dans le monde du sport avec la pandémie de coronavirus, l’Olympique Lyonnais est actuellement en réflexion pour l’avenir de son effectif. Dans la Capitale des Gaules, l’idée serait déjà d’anticiper certains dossiers de prolongations et d’étudier les cas sensibles de joueurs arrivant en fin de contrat en juin 2021.

Si l’on en croit « Foot Mercato », l’OL a surtout une grosse priorité : utiliser cette période pour avancer dans la prolongation de Memphis Depay (26 ans). Conscient que l’été 2020 pourrait être délicat si le Néerlandais ne rempilait pas, Jean-Michel Aulas aurait récemment relancé le dossier avec l’espoir d’arriver à une issue rapide pour l’ancien Mancunien.

En revanche, toujours selon « FM », l’OL aurait décidé de ne rien faire sur les autres dossiers « 2021 ». Marcelo (32 ans) et Fernando Marçal (31 ans) ne se verront offrir aucune prolongation de bail durant les prochaines semaines. Pas plus que Rafael (29 ans) et Kenny Tete (24 ans). Si l’un des deux pourrait effectivement rester en doublure de Leo Dubois, l’Etat major rhodanien n’a pas encore tranché.