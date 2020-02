OL – Mercato : les Gones en pincent pour deux latéraux au Portugal !

true

Selon la presse portugaise, l’OL s’est déplacé à Porto et à Braga pour observer deux latéraux : Alex Telles et Ricardo Esgaio.

Si l’Olympique Lyonnais a réalisé de gros investissements l’été dernier et cet hiver, le club rhodanien a encore prévu quelques aménagements dans son effectif à l’été 2020. Notamment dans l’axe derrière ainsi que sur le poste de latéral gauche où Maxwel Cornet est obligé de dépanner ces derniers temps.

En attendant l’ouverture du prochain marché, Florian Maurice et ses équipes de recruteurs se sont remis au travail… Et ils regardent beaucoup du côté du Portugal. Selon « Record », l’OL – qui a assisté à la rencontre entre Porto et Viseu – serait allé superviser le latéral gauche brésilien des Dragons, Alex Telles (27 ans). Auteur de 9 buts et 9 passes décisives cette saison, l’intéressé est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 et dispose d’une clause libératoire à 40 M€.

D’après « O Jogo », l’OL aurait également un œil sur le latéral du Sporting Braga, Ricardo Esgaio (26 ans). S’il est davantage spécialiste du couloir droit, Esgaio compte également parmi les latéraux très offensifs de la Liga ZON (1 but, 5 passes décisives en 18 matches). Lié à Braga jusqu’en juin 2022, il plait aussi à Montpellier. Dossiers à suivre.