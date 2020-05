OL – Mercato : les Gones flashent sur un ex du Stade Rennais !

true

D’après Le 10 Sport, l’OL ferait partie de la longue liste de clubs intéressés par Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach).

Dans l’attente de connaître l’issue de ses recours et les retombées économiques réelles de l’arrêt prématuré de la saison pour cause de Covid-19, l’OL ne reste pas pour autant les bras croisés dans la préparation de son Mercato d’été… Et c’est sur l’arrière-garde que va se concentrer le gros du travail de Juninho (directeur sportif).

On le sait : Lyon va essayer de recruter un nouveau stoppeur (Mandi, Bambu, Kumbulla, Demiral, Gigot…) mais les Gones regardent aussi le marché sur des joueurs plus polyvalents et, si l’on en croit « Le 10 Sport », l’OL est particulièrement attentif à la situation d’un ancien rennais : Ramy Bensebaini (25 ans).

Transféré l’été dernier de Bretagne au Borussia Monchengladbach contre un chèque de 8 M€, l’international algérien s’éclate en Bundesliga (18 apparitions, 4 buts, 2 passes décisives TTC) et de nombreux autres clubs en Allemagne et en Europe s’intéressent à lui. Sous contrat jusqu’en juin 2023, celui qui joue aujourd’hui latéral gauche peut-il être tenté par un retour dans un grand club de Ligue 1 ? Pas sûr… Il y a quelques semaines, l’ex-Rennais avouait son rêve d’évoluer en Premier League et plus précisément à Manchester United…