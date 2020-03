true

En signant à l’OL cet hiver, Tino Kadewere (Le Havre) est devenu le plus gros salaire de toute la Ligue 2 française.

Actuel meilleur buteur de Ligue 2 (20 buts en 28 apparitions avant l’arrêt des compétitions), Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) est parvenu à séduire l’Olympique Lyonnais. Cet hiver, le club rhodanien a misé 12 M€ sur l’international burkinabé, laissant un bonus au HAC (2 M€) ainsi qu’un intéressement sur la plus-value (15%).

Son salaire a triplé en janvier !

En signant à l’OL, Kadewere a aussi changé de braquet au niveau économique puisque, si l’on en croit « France Football », l’attaquant normand s’affiche aujourd’hui comme le plus haut salaire de Ligue 2 avec des revenus estimés à 720 000€ par an. Une somme énorme pour la deuxième division française puisque son dauphin touche beaucoup moins (Guillaume Gillet, RC Lens, 480 000€ par an).

En basculant de l’anonymat de la L2 vers un prétendant à l’Europe, Tino Kadewere a fait une grosse bascule au niveau salarial. D’après l’hebdomadaire, l’ancien joueur de Djurgardens (D1 suédoise) a triplé son salaire, le faisant passer de 30 000€ par mois à 90 000€. Il reste cependant très éloigné des gros salaires lyonnais.