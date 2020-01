OL – Mercato : les Gones pas à l’abri d’un coup de folie anglais pour Dembélé 

true

Chelsea et Manchester United n’ont pas renoncé à faire signer Moussa Dembélé (OL, 23 ans) en janvier. Lyon s’attend à des assauts d’envergure.

Si Jean-Michel Aulas s’est montré ferme sur le cas de Moussa Dembélé (23 ans) et que l’attaquant de l’OL a lui-même déclaré ne pas penser à un départ sur ce Mercato d’hiver, le dossier n’est pas encore totalement refermé.

Selon « Foot Mercato« , Lyon s’attend toujours à une dernière semaine de Mercato animée concernant Moussa Dembélé. Avec la blessure de Tammy Abraham, Chelsea va revenir à la charge avec une offre revue à la hausse, supérieure aux 40 M€ initialement offerts. Manchester United, qui a accentué son suivi, est également très chaud. D’après le site internet, l’OL – qui est en quête de liquidités suite à ses lourds investissements – ne fermera pas forcément la porte en cas d’offres hors marché…

Par ailleurs, et comme on pouvait s’en douter avec l’arrivée de Karl Toko Ekambi (ex-Villarreal) et celle de Tino Kadewere (Le Havre), programmée pour l’été 2020, l’OL a complètement écarté la piste menant à Kevin Gameiro (FC Valence, 32 ans). Le média ibérique « Super Deporte » le confirme…