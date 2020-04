OL – Mercato : les Gones prêts à tenter un coup à la Caleta-Car (OM) ?

true

Selon Foot Mercato, l’OL se serait renseigné sur l’international autrichien du RB Salzbourg, Maximilian Wöber (défenseur central, 22 ans).

En fin de contrat en juin 2021, Marcelo (32 ans) ne sera pas retenu par l’Olympique Lyonnais l’été prochain. Le danois Joachim Andersen n’étant pas parvenu à prendre sa suite en défense centrale, les Gones réfléchissent à un recrutement dans le secteur l’été prochain. Objectif : dénicher un jeune à fort potentiel pour faire la paire avec Jason Denayer.

D’après « Foot Mercato », l’OL aurait pris des renseignements du côté du Red Bull Salzbourg pour le prometteur défenseur international autrichien Maximilian Wöber (22 ans). Mais, si l’ancien joueur du Rapid de Vienne, de l’Ajax Amsterdam et du FC Séville a séduit Juninho, les discussions promettent d’être serrées.

S’il est quand même probable que les prix du marché baissent avec la crise du coronavirus, le Red Bull Salzbourg – qui a investi 10,5 M€ dans le recrutement de Wöber – ne discutera pas à moins de 15 M€. La balle est donc désormais dans le camp de l’OL, prêt ou non à tenter le pari. Un pari qui n’est pas sans rappelé celui de l’OM à l’été 2018 avec un certain Duje Caleta-Car, déjà pensionnaire du club champion d’Autriche et vendu par le Red Bull pour 18 M€.