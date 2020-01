OL – Mercato : l’offre indécente qui fait s’étrangler Jean-Michel Aulas

true

Thomas Lémar a eu une dernière chance de faire ses preuves à l’Atlético Madrid, juste avant la mini-trêve, face au Betis Séville. Il l’a laissée passer. Pire : il s’est blessé à une cuisse. Du coup, cette fois, c’est sûr, l’ancien Monégasque ne sera pas retenu par les « Colchoneros ».

L’Olympique Lyonnais, confronté aux blessures graves de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, out jusqu’à la fin de la saison, s’est penché sur le cas de Lémar. Le gros souci, c’est que l’Atlético ne veut entendre parler que d’un transfert, pas d’un prêt avec option d’achat, obligatoire ou pas. C’est qu’avec l’argent de sa vente, il se cherchera un joueur offensif de premier plan.

Et à où les choses se corsent, c’est que, comme l’explique le quotidien AS, les Matelassiers veulent récupérer leur mise initiale, soit les 72 M€ déboursés à l’été 2018. Et ce alors que Lémar n’a certainement pas pris de la valeur par ses performances depuis un an et demi… Evidemment, à ce prix-là, Jean-Michel Aulas et les Gones passent leur tour.