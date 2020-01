OL – Mercato : Lyon met KO les Anglais pour Tino Kadewere

true

Si « RMC Sport » laissait entendre hier qu’il était encore possible que Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) soit détourné de l’OL par des écuries anglaises, il semblerait bel et bien que les jeux soient faits pour le buteur zimbabwéen, meilleur réalisateur de Ligue 2 cette saison (18 réalisations en 20 matches).

En effet, le retard des clubs de Premier League serait devenu trop important face à Lyon, qui a transmis une offre de 14 M€ (bonus compris) pour accueillir au plus vite Kadewere. Selon le média local « Paris-Normandie », l’issue ne fait plus guère de doutes et le goleador havrais s’engagera bien avec l’OL la semaine prochaine.

Les dirigeants de Lyon et du HAC auraient prévu de se retrouver lundi ou mardi pour finaliser le dossier. L’accord contractuel aurait même déjà été trouvé avec Tino Kadewere autour de son futur contrat. Si Le Havre espérait pouvoir conserver son avant-centre encore six mois, le projet d’un prêt immédiat de Kadewere ne serait plus du tout d’actualité.