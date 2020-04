OL – Mercato : Memphis Depay ne fera pas de cadeau à Jean-Michel Aulas

true

Selon les médias italiens, Memphis Depay a l’intention de répondre favorablement à l’intérêt de la Lazio ou de l’AC Milan, et donc de quitter l’OL.

Les nouvelles concernant Memphis Depay arrivées en provenance d’Italie ne sont pas très bonnes pour l’Olympique Lyonnais. Déjà, elles confirment que la Lazio Rome et l’AC Milan suivent avec attention le stratège hollandais. Et que ni les Biancocelesti ni les Rossoneri n’ont les moyens de verser les 50 M€ attendus par Jean-Michel Aulas.

Mais surtout, les médias italiens assurent la Lazio et le Milan ont un avantage : Depay veut aller en Serie A. Et pour cela, il serait prêt à mettre la pression sur l’OL, par exemple en expliquant que si on ne le laisse pas partir lors de la prochaine intersaison, il ira au bout de son contrat et partira gratuitement.

Conscient de ce qu’il doit à Lyon, qui l’a relancé après son échec à Manchester United, Memphis Depay répète aussi depuis des années qu’il veut aller dans un plus grand club. A priori, la Lazio et plus sûrement l’AC Milan correspondraient à ses critères…