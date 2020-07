OL – Mercato : Memphis Depay vendu avant de pouvoir croiser Cristiano Ronaldo ?

true

Le club anglais a des vues sur le hollandais, en fin de contrat à l’OL en 2021. Mais si un transfert a lieu, il pourrait survenir avant la reprise de la C1.

Auteur d’un quadruplé hier soir pour le premier match amical de l’OL face à une sixième division suisse (balayée 12-0), Memphis Depay a prouvé qu’il était déjà revenu à un excellent niveau. En dépit de sa reprise très rapide d’efforts soutenus, le Hollandais démontre qu’il a parfaitement récupéré de sa rupture du ligament croisé antérieur gauche survenue à la mi-décembre.

Dès lors, les spéculations sur son avenir vont pouvoir reprendre. Pour rappel, l’attaquant est sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2021 et a, pour le moment, repoussé les propositions de prolongation de Jean-Michel Aulas. Par conséquent, soit l’OL le vend cet été pour récupérer une indemnité, soit il se résout à le voir partir libre dans un an.

Arsenal voudra l’avoir pour la pré-saison

Jusqu’à présent, l’intérêt de l’AC Milan et de la Lazio Rome avait filtré dans les médias. Mais Le 10 Sport assure que les deux clubs italiens sont désormais concurrencés par Arsenal, qui pourrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang à l’intersaison. Le souci pour les Lyonnais, c’est que les Gunners voudront très certainement bénéficier des services de Memphis Depay durant leur présaison. Or, celle-ci devrait avoir lieu début août, au moment même où devrait se dérouler le 8e de finale retour de Champions League entre la Juventus et l’OL.

Vendre Depay quitte à ce qu’il ne joue pas le choc contre les Bianconeri ou le conserver au risque de le voir partir gratuitement dans un an ? Telle est la question à laquelle Juninho et Jean-Michel Aulas vont devoir répondre. Dans tous les cas, il y aura du pour et du contre…