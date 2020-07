OL – Mercato : Mourinho a empêché Aulas de réaliser un gros coup

Pendant plusieurs années, Jean-Michel Aulas a tenté d’approcher José Mourinho pour qu’il prenne les commandes de l’OL. Plusieurs fois, le Special One a refusé préférant guider des plus grandes cylindrées. Avec les révélations de Glen Johnson, le boss des pensionnaires du Groupama Stadium risque de rigoler jaune.

A l’hiver 2006, l’OL a failli frapper un grand coup sur le marché des transferts. À l’époque, les Gones ont tenté de recruter Glen Johnson, ex-international anglais. À 22 ans, le latéral n’entraient pas dans les plans de José Mourinho à Chelsea. Enclin à un départ de son jeune élément, le tacticien portugais avait finalement décidé de s’y opposer d’une forte manière.

Dans un entretien accordé à TalkSPORT, Glen Johnson est revenu sur cet élément marquant de sa carrière. « C’était la saison où nous avions été champion une deuxième fois (en 2005-2006, ndlr). J’avais joué 4 matchs. J’avais 22 ans. Je savais que j’étais assez bon pour jouer à ce niveau. Je lui avais dit: ‘Je respecte votre décision mais laissez moi partir’. Au début, il m’a dit non. Pendant six mois, il ne voulait pas me laisser partir puis j’ai réussi à ce qu’il soit d’accord pour me laisser partir en prêt. Je voulais rejoindre une équipe de Ligue des champions pour gagner de l’expérience. Le lendemain, je reviens et je dis: ‘Je vais à l’OL’. J’avais le contrat, j’allais partir à Lyon. Il était surpris qu’un jeune joueur veuille partir pour jouer au foot. Alors, il a déchiré le contrat devant moi en disant: ‘J’ai changé d’avis’. »

Cette saison-là, Chelsea avait été éliminé par le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions. Les Gones avaient chuté dans les derniers instants face à l’AC Milan en quarts de finale de la compétition européenne. Ils avaient quand même accroché un cinquième titre de champion de France consécutif.

Quant à Glen Johnson, il avait rejoint Portsmouth en prêt l’été suivant. Par la suite, il n’a jamais pu avoir la possibilité de tester une aventure à l’étranger. International anglais à 53 reprises, il a pris sa retraite sportive en 2018.

❌ “I asked Mourinho to let me go & for 6 months he said no.”

🇫🇷 “Eventually he agreed to let me go on loan & I told him Lyon wanted me.”

😫 “I signed for Lyon but he ripped the contract up in front of me.”

Glen Johnson reveals how Mourinho dealt with him wanting to leave #CFC pic.twitter.com/UCb6rMPDxq

— talkSPORT (@talkSPORT) July 15, 2020