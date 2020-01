OL – Mercato : Moussa Dembélé ferme lui aussi la porte à un départ !

true

Sur la qualification face au LOSC

« Cette finale, c’est une fierté pour nous. C’est un objectif. On a réussi. Tout le monde est heureux. Est-ce que ça peut servir de déclic ? Forcément. Depuis le début d’année 2020, je pense qu’on est revenu motivé et qu’on le montre sur le terrain. Le break a fait du bien à tout le monde. Avant de partir, l’ambiance était lourde à porter pour le groupe. On a pu se concentrer sur autre chose que le football et revenir frais ».

Sur la réconciliation avec les supporters

« Cela prouve que tout le monde a mis les erreurs du passé derrière. On essaie tous d’aller de l’avant. C’est tout bon pour le club ».

Sur les rumeurs de Mercato le concernant

« Les rumeurs, c’est toujours flatteur. Cela veut dire que je produis du bon football sur le terrain. Maintenant il faut faire abstraction de ça. Je suis un joueur de l’Olympique Lyonnais. Y a-t-il une possibilité de me voir partir au Mercato ? Non, je ne pense pas. A moi de rester concentré sur le foot. Il y a des gens autour de moi qui sont là pour ça (…) Manchester United me supervise régulièrement ? Je fais abstraction. Ce n’est pas quelque chose de nouveau. C’est le cas depuis que j’ai 14-15 ans. Je reste focalisé sur le terrain ».

Sur sa bonne dynamique actuelle

« Je marque plus parce que je suis aussi mieux servi. Quand on a de bons ballons, on est plus en réussite. C’est ce qui m’arrive en ce moment. En début de saison, je n’étais pas si bien servi que ça. J’ai pu parler avec les milieux pour remédier à ça et pour le bien de l’équipe… »

Sur un éventuel changement de statut

« Est-ce que je me sens plus responsabilisé depuis les blessures de Memphis et Jeff (Reine-Adélaïde) ? Non. On dispose d’un groupe étoffé. Après, à moi d’essayer de tirer l’équipe vers le haut. Je fais partie des joueurs les plus expérimenté du groupe. Je m’y emplois tous les jours ».

Sur le rêve de disputer l’Euro

« En tant que compétiteur, c’est un objectif. Maintenant je ne me mets pas trop ça dans la tête. J’essaye d’être bon sur le terrain et ça viendra pas la suite… »