OL – Mercato : Nabil Fekir bientôt rejoint par un autre Gone ?

true

Souvent remplaçant cette saison à l’OL, Bertrand Traoré serait dans le viseur du Betis Séville de Nabil Fekir.

Depuis son arrivée à l’OL en 2017, Bertrand Traoré souffle le chaud et le froid, aussi irrégulier que la formation chère au président Aulas. Et si les supporters lyonnais sont dubitatifs à son sujet, le Burkinabé n’en conserve pas moins une belle côte sur le marché. Récemment, un intérêt d’Everton avait été évoqué pour l’ancien joueur de l’AJ Auxerre et de l’Ajax. Et ce lundi, L’Equipe évoque un contact avec le Betis Séville.

🔴 Réuni ce lundi matin, le comité exécutif de la FFF a validé les montées en Ligue 2 de Pau et Dunkerque. En outre, aucun barrage d’accession n’est prévu entre le 18e de Ligue 2 et le 3e de National. (@lavoixdunord) 📎 https://t.co/Zzm1BqcGRj pic.twitter.com/b41XvAQpYE — Actu Foot (@ActuFoot_) May 11, 2020

Le Bayer Leverkusen et Newcastle seraient aussi venus aux nouvelles dernièrement. Le joueur, lui, étudie ses possibilités, dont celle d’un départ de l’OL. « Il souhaite quitter Lyon », écrit même Bilel Ghazi, le journaliste de L’Equipe.