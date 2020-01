OL – Mercato : pourquoi Karl Toko Ekambi était la priorité n°1

true

Juninho et Florian Maurice ont expliqué pourquoi le choix n°1 de l’OL s’est porté sur Karl Toko Ekambi (ex-Villarreal, 27 ans).

Jean-Michel Aulas l’a dit rapidement à l’entame de sa conférence de presse : Karl Toko Ekambi (27 ans) était « la priorité n°1 » de l’OL dans ses recherches. Il faut dire que l’international camerounais, arrivé en prêt payant (4 M€) avec option d’achat (11,5 M€) en provenance de Villarreal, cochait toutes les cases validées par Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice.

Toko Ekambi, un joueur de plusieurs systèmes

Comme l’a expliqué Juni face aux médias, Toko Ekambi – qui avait vraiment « envie de venir jouer » à l’OL – apporte un profil technique recherché par le staff : « Quand Rudi est arrivé, il a mis l’équipe en 4-4-2 avec Moussa et Memphis devant, et ça a bien marché. Même si les derniers matches on a joué en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, l’équipe a été vraiment performante. Toko nous permet de continuer à jouer ça si l’entraîneur le décide. C’est un joueur capable de jouer vers l’avant, tout seul ou aux côtés de Moussa ».

L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la mutation temporaire jusqu’au 30 juin 2020 de l’attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi, 27 ans, en provenance de Villareal (Espagne). Bienvenue Karl ! 🔴🔵 pic.twitter.com/j1PguvYrfJ — Olympique Lyonnais (@OL) 20 janvier 2020

C’est en effet sur la base de cette polyvalence que Florian Maurice, le responsable du recrutement de l’OL, a ciblé ses recherches : « L’idée première était de chercher un joueur capable de s’intégrer rapidement, sans problème de langue et qui a déjà joué en L1 ou en L2. On a une équipe assez jeune. Karl arrive avec de l’expérience. Il connaît la L1. On ajoute un joueur avec des caractéristiques différentes. Il est capable de jouer en profondeur, capable de la mettre au fond aussi ». Dans un Mercato d’hiver toujours compliqué à aborder, l’OL tient son nouvel atout maître en attaque.