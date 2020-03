OL – Mercato : Rayan Cherki formule déjà un souhait pour demain

true

Le jeune espoir de l’OL, Rayan Cherki, s’est confié sur le club qui le faisait rêver. Le Real Madrid pourrait être content…

De toute évidence, et tant mieux pour les nombreux supporters de l’OL, Rayan Cherki est plus adroit balle eu pied que raquette à la main. Et on ne parle pas de tennis, mais de ping-pong, jeu auquel le Lyonnais a été confronté lors d’une émission du club lyonnais diffusé sur la chaine youtube.

Entre deux points, souvent ratés…, il a notamment été demandé quel club faisait rêver Cherki, hormis l’OL bien entendu. Et la réponse ne s’est pas faite longtemps attendre : « le Real. » On se doute qu’il s’agit de celui de Madrid qui, si ses dirigeants ont eu écho de la vidéo, pourront facilement sonder le joueur dans les années qui viennent.