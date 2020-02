OL – Mercato : Rudi Garcia a déjà digéré l’échec du dossier défensif

true

Le point santé

« Antho a repris hier. Il va s’entraîner aujourd’hui. On va être à l’écoute de ses sensations. Max Cornet et Joachim Andersen ne se sont pas entraînés hier. Rafael a pris une béquille mais ça devrait aller ».

Vers un turn-over pour Nice

« On a envie d’enchaîner et de continuer à gagner. Il y a eu des changements entre Toulouse et Nice, il y en aura d’autres demain. Cette fraîcheur physique doit être un atout ».

Sur la fin du Mercato

« On a cherché un défenseur jusqu’au dernier moment. Après ça ne servait à rien de prendre un défenseur qui soit moins bon que les solutions qu’on peut avoir avec Tete ou Marçal qui peuvent dépanner ou les jeunes Diomandé et Kalulu ».

? @RudiGarcia « Antho a repris hier. Il va s’entraîner aujourd’hui. On va être à l’écoute de ses sensations. Max Cornet et Joachim Andersen ne se sont pas entraînés hier. Rafael a pris une béquille mais ça devrait aller » #OGCNOL pic.twitter.com/aekbOfS3NO — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2020

Retranscription : compte Twitter de l’Olympique Lyonnais.