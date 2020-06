OL – Mercato : Rudi Garcia affine sa recherche, Juninho met la pression

true

Rudi Garcia et Juninho ont évoqué le Mercato d’été de l’OL. Un Mercato d’abord défensif mais avec les idées claires sur la mentalité à avoir.

Présent en conférence de presse mercredi pour présenter Tino Kadewere et parler du Mercato, Rudi Garcia a clairement identifié son besoin prioritaire de l’été à l’OL. Sans surprise il s’agit d’un défenseur central. Mais le coach rhodanien a quelques exigences précises : « Quand on regarde avec Juni et la cellule de recrutement, on regarde s’ils peuvent jouer dans les systèmes, qu’ils soient complémentaires avec ceux qui sont là. On a besoin de joueurs qui sont capables de s’adapter à plusieurs schémas tactiques ».

Juninho adresse un message aux joueurs

Face aux médias, Juninho a aussi insisté sur la mentalité à avoir : « On a un effectif qui a beaucoup de qualités mais on n’a pas réussi à créer l’état d’esprit idéal à mon avis », a expliqué le directeur sportif de l’OL qui souhaite des leaders positifs : « Il y a un manque de leaders dans l’effectif et on essaie de trouver des solutions. En arrivant l’an dernier, j’ai rencontré certains joueurs qui n’étaient pas contents d’être là et ça m’a un peu surpris. Il y a très peu de joueurs qui peuvent jouer à un niveau plus élevé que le nôtre. L’état d’esprit va être fondamental cette saison selon moi ».

Des déclarations franches et tranchées, qui s’expliquent aussi par les mauvaises surprises de sa première année à Lyon. En effet, à l’époque de son intronisation avec Sylvinho et dix ans après son départ, le jeune « DS » avait perdu beaucoup de temps à essayer de convaincre certains éléments (Nabil Fekir notamment) qu’ils se devaient de rester dans la Capitale des Gaules plutôt que de céder aux sirènes de l’étranger. Cette saison, le message est clair : tout joueur voulant quitter l’OL (et disposant d’offres au niveau des exigences du club) aura la porte ouverte…