OL – Mercato : Rudi Garcia fixe une grosse priorité sur le mois de janvier

Entre les vœux de Jean-Michel Aulas mercredi midi et le match de Brest en soirée (3-1), on a beaucoup parlé de Mercato hier à l’Olympique Lyonnais. Confirmant un Mercato actif (surtout dans le sens des arrivées) sur ce mois de janvier, le président rhodanien a fixé une feuille de route : « On ne fera que des opérations qui coïncident avec ce que souhaitent les directeurs sportifs, conseillers et entraîneurs. On ne fera pas n’importe quoi. Mais il est probable qu’on va quand même se renforcer sérieusement ».

« La priorité reste de trouver un joueur offensif »

Si l’OL n’est pas disposé à sortir des sommes folles sur ce mois de janvier, Rudi Garcia sait en revanche ce qu’il veut … Et les performances de Maxwell Cornet au poste de latéral gauche ne l’incitent pas à pousser par un renfort défensif : « La priorité reste de trouver un joueur offensif car on en a perdu deux et pas des moindres. Heureusement, on va retrouver, à un moment, nos latéraux Léo Dubois et Youssouf Koné. Dès qu’il y aura une visibilité plus importante pour notre secteur médical concernant la planification de leurs retours, cela peut changer, sur la deuxième partie du Mercato, un besoin ».

La piste Toko Ekambi (Villarreal) n’est pas refermée

Sur le dossier de l’attaquant, l’OL fait pour l’heure du surplace. Même si Florian Maurice et Vincent Ponsot ne sont pas revenus d’Espagne avec de bonnes nouvelles hier, le dossier Karl Toko Ekambi (Villarreal, 27 ans) ne serait pas encore refermé. Confirmant une offre de l’OL (12 M€ selon « Foot Mercato« ), « L’Equipe » ajoute qu’il faudra sans doute moins que les 20-25 M€ initialement réclamés pour finaliser la venue de l’ex-Angevin.