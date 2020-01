OL – Mercato : Rudi Garcia passe sa commande à Juninho

true

Rudi Garcia était en conférence de presse ce jeudi, à 48h, des débuts de son Olympique Lyonnais en Coupe de France contre Bourg-Péronnas. Evidemment, la plupart des questions ont davantage tourné sur le recrutement à venir, visant à compenser les blessures jusqu’à la fin de la saison de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde.

Après avoir tenté de botter en touche (« Vous le savez, je n’aime pas trop parler du mercato. J’ai déjà un groupe et il doit savoir que je compte sur lui »), l’ancien Marseillais a fini par dévoiler ce qu’il attendait comme cadeau de Noël de la part de Juninho et Jean-Michel Aulas.

« On a perdu quatre joueurs sur blessure, donc on est court sur certains postes. On cherche un joueur offensif et un latéral. C’est toujours un mercato difficile. Il va falloir saisir les opportunités. » Ce sera la première période de transferts de Rudi Garcia à Lyon. Vu comment ça s’était (mal) passé à l’OM, on a hâte de voir si le technicien a retenu les leçons de ses erreurs !