OL : Mercato, tensions supposées… Le tandem Garcia – Aulas dans ses oeuvres

A l’issue de la victoire de l’ OL sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-1), Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas avait des choses à dire… Et des points sur les « i » à remettre.

On ne peut pas reprocher à Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia de faire front commun concernant le Mercato de l’Olympique Lyonnais. Alors que son président fermait à double tour la porte des départs à Moussa Dembélé, Lucas Tousart et Marcelo, le coach rhodanien tenait un discours similaire en conférence de presse.

« Quand on perd cinq joueurs opérés, dont trois jusqu’à la fin de saison et deux qui reviendront début mars, je ne vois pas comment on peut perdre d’autres joueurs… On a surtout besoin d’étoffer l’effectif, d’autant qu’on est en course sur les quatre tableaux », a rappelé Rudi Garcia qui fixe la priorité sur la venue d’un attaquant alors que les prestations de Maxwel Cornet et Maxence Caqueret rendent moins essentielles la signature d’un latéral gauche et d’un milieu de terrain.

Aulas dénonce les attaques contre son coach et Juninho !

Du côté de Jean-Michel Aulas, on en a également profité pour mener une croisade… contre les médias. « Cette équipe est très motivée malgré ce qu’elle lit chaque matin dans les médias. Elle est très motivée autour de son entraîneur. Rudi est apprécié par ses joueurs et son président (…) La mode est de dire du mal des entraîneurs, et en particulier de Rudi. C’est un excellent entraîneur. J’ai un peu d’expérience en la matière. J’ai eu à peu près ce qui se fait de mieux comme entraîneur ».

Agacé des rumeurs sur son entraîneur, « JMA » l’est aussi des supposées soucis entre Juninho et Florian Maurice : « Ce qui est aussi à la mode, c’est de dire que Juninho et Florian Maurice ne s’entendent pas bien alors qu’ils s’entendent parfaitement bien. On a un travail pour essayer de trouver ce qu’il nous manque encore (sur le mercato, ndlr). Alors, c’est vrai qu’on ne communique pas trop parce que, pour faire des affaires sur le mercato, il faut être discret. Et comme pour le moment, certains médias n’ont pas trouvé ce sur quoi on travaille, on subit un certain nombre d’avis qui ne sont pas les bons. Nos recruteurs s’entendent très bien, ils se parlent tous les jours ».