OL – Mercato : Toko Ekambi au bras de fer avec Villarreal ?

Jean-Michel Aulas l’excellent communicant a encore frappé. En affirmant la semaine dernière que les nouvelles n’étaient pas bonnes dans le dossier Karl Toko Ekambi, le président de l’OL a mis la pression sur Villarreal. Et aiguisé l’envie de l’attaquant camerounais d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

La première offre des Gones de 12 millions d’euros est jugée trop basse par le club espagnol, qui voit plutôt un départ aux alentours des 20 M€. « Il y a cet intérêt réel et cette possibilité. Mais il y a aussi une clause libératoire et le joueur doit l’assumer. C’est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs et que je n’aime pas ça. Cela peut déstabiliser le joueur », a récemment glissé l’entraîneur Javier Calleja sur le sujet. Ce dernier avait vu juste car Toko Ekambi ne compte pas en rester là.

L’agent de Toko Ekambi le propose au plus offrant !

D’après El Periodico Mediterraneo, le joueur de 27 ans n’est pas satisfait par la tournure des événements et serait plus que jamais décidé à plier bagage. Son agent proposerait mêmes les services de son poulain un peu partout ! Aulas pourrait donc voir sa stratégie lui revenir comme un boomerang.