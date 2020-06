OL – Mercato : un coup comme à l’époque de l’OM pour Rudi Garcia ?

true

En 2018, alors à l’OM, Rudi Garcia avait recruté Duje Caleta-Car au Red Bull Salzbourg. Aujourd’hui à l’OL, il lorgne un autre joueur autrichien.

En conférence de presse, Rudi Garcia a annoncé sa volonté de voir débarquer un défenseur central jeune. Mais la rumeur annonce des négociations entre les Gones et l’ancien Parisien Mamadou Sakho, qui vient de passer la trentaine. Le site olympique-et-lyonnais.com a fait le tour des joueurs prometteurs pouvant répondre au critère de Garcia. Et il en a trouvé un du côté du Red Bull Salzbourg, là même où Garcia était allé chercher Duje Caleta-Car en 2018…

« A 22 ans, Maximilian Wöber a disputé 106 matchs professionnels. Son nom a déjà été associé à celui du club lyonnais en avril. Titulaire indiscutable avec le Red Bull Salzburg qu’il a rejoint l’été dernier, l’international autrichien est également passé par le Rapid Vienne, l’Ajax d’Amsterdam, où il a découvert la Ligue des champions, et le FC Séville. Victime d’une grosse blessure au genou avec l’équipe espagnole, il a su revenir à son meilleur niveau. »

« Cette saison, il a notamment permis à son équipe de tenir tête à Liverpool et à Naples sur la scène européenne. Le grand défenseur (1 m 88) joue essentiellement dans une ligne de quatre. Intelligent tactiquement, le gaucher possède en plus de l’expérience malgré son jeune âge. Il est sous contrat avec son club jusqu’en 2024 et sa valeur serait estimée entre 10 et 15 millions d’euros. »