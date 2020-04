OL – Mercato : un courtisan ne fait déjà plus le poids pour Aouar

true

Courtisé par plusieurs géants de Premier League, Houssem Aouar devrait avoir l’embarras du choix l’été prochain… Mais tous n’ont pas les moyens de se l’offrir.

Si le football mondial s’apprête à rentrer dans une ère de récession, cela n’empêche pour l’heure pas les médias anglais de fantasmer sur les « pépites » de l’Olympique Lyonnais et d’évoquer de gros transferts. Si le nom de Moussa Dembélé fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté de la Manche, c’est aussi le cas pour Houssem Aouar (22 ans), dont le profil fait particulièrement rêver trois géants de l’île : Manchester City, Liverpool et Arsenal.

Arsenal est déjà largué pour Aouar

A l’été 2020, une fois la saison terminée et le Mercato lancé, il se pourrait que la lutte soit très inégale entre Anglais. Si les Citizens et et les Reds peuvent encore envisager des offres supérieures à 70 M€ sans remettre en question leur équilibre financier, ce ne sera pas le cas des Gunners. Mikel Arteta a beau être fan de l’international Espoirs tricolore, le fait qu’Arsenal s’apprête à manquer une nouvelle fois l’accessit en Ligue des Champions va le brider dans ses achats.

D’après « The Sun », Arsenal ne pourra pas suivre si le tarif pour Houssem Aouar s’envole au delà de 50 M€. De toute façon, même avec la crise du Covid-19, pas sûr que Jean-Michel Aulas soit prêt à ouvrir la porte sur de tels montants pour celui qu’il considère comme sa plus sûre valeur marchande dans un avenir proche…