OL – Mercato : un deuxième club italien à l’affût pour Memphis Depay

true

En fin de contrat en 2021, l’attaquant hollandais de l’OL Memphis Depay est suivi par deux clubs italiens. Jean-Michel Aulas attend 50 M€ pour lui.

Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou contre Rennes (0-1) à la mi-décembre, Memphis Depay a explosé tous les temps de récupération. A tel point que le Hollandais pourrait disputer les dernières journées de championnat si la saison reprend. Mais pour l’OL, le principal problème concerne l’avenir de son attaquant.

Celui-ci est en effet lié aux Gones jusqu’en 2021. Or, s’il s’est vu proposer une prolongation de contrat par Jean-Michel Aulas, il n’y a toujours pas répondu ! Ce qui, de fait, contraindra le club rhodanien à le vendre lors de la prochaine intersaison, histoire de récupérer une indemnité.

Merci à tous les personnels qui restent mobilisés pendant le confinement ! 👏 Vous êtes nos héros au quotidien ! #Restezchezvous pic.twitter.com/tH2kdkftbP — Olympique Lyonnais (@OL) April 3, 2020

On sait que la Lazio Rome est très intéressée par son profil. Mais a été refroidie par les 50 M€ réclamés par Jean-Michel Aulas pour son joueur. Ce mercredi, Tutto Mercato Web assure que l’AC Milan est également sur les rangs. Un club dont le prestige est déjà plus en adéquation avec l’ambition de Depay. Problème : les Rossoneri sont fauchés et non certainement pas les moyens de payer une telle somme…