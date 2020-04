OL – Mercato : un dossier épineux s’invite avec la pause du championnat

Dans quelle mesure le championnat va-t-il pouvoir reprendre ? Après plusieurs semaines de pause, l’incertitude reste totale et cela pose forcément des questions. Notamment du côté de l’OL avec un cas particulier.

L’hiver dernier, le club gone a en effet conclu le transfert de Lucas Tousart au Hertha Berlin, tout en le conservant en prêt jusqu’à la fin de la saison. Or, qu’en sera-t-il si la Ligue 1 est contrainte de s’étirer au delà du 30 juin, date où Tousart est censé retrouver Lyon ?

Le journaliste de l’Equipe, Bilel Ghazi, tout en assurant que la crise actuelle ne remettait pas en cause le transfert de Tousart, a souligné que cette question pourrait devenir centrale dans les semaines qui viennent.

Non, il est déjà acté. Le Hertha a même payé une partie de l’indemnité de transfert cet hiver. Il faut surtout souligner qu’il est prêté à Lyon. La question, c’est de savoir si ce prêt sera prolongé ou non si la saison reprend et qu’elle s’étire au-delà du 30 juin https://t.co/uf8U9detum

— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) April 6, 2020