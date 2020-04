OL – Mercato : un nouveau bon coup à faire au SCO Angers ?

true

Après quatre saisons au SCO Angers, Baptiste Santamaria (25 ans) est prêt pour un nouveau départ. L’OL ferait partie des courtisans.

A l’Olympique Lyonnais, on est tombé amoureux des anciens joueurs du SCO Angers. L’été dernier, le club rhodanien avait mis le paquet pour recruter l’excellent Jeff Reine-Adélaïde et, cet hiver, c’est l’ancien buteur camerounais du SCO, Karl Toko-Ekambi qui a débarqué dans la Capitale des Gaules en provenance de Villarreal. Comme on dit, jamais deux sans trois…

D’après « Téléfoot », Lyon – au même titre que Villarreal, le FC Séville ou encore l’OGC Nice – est sur les rangs pour accueillir Baptiste Santamaria (25 ans). Arrivé de Tours en 2016 pour 500 000€, le milieu de terrain a franchi un cap dans le Maine-et-Loire et semble désormais mûr pour un départ à deux ans de la fin de son contrat (2022).

En tout cas, comme il l’a confié à l’émission de TF1, Santamaria se sent prêt pour un club de standing européen : « C’est vrai qu’après quatre très belles années à Angers, je pense que c’est le moment de continuer ma progression dans un nouveau challenge, tout simplement. C’est la suite logique des choses ». Reste à savoir comment la crise sanitaire du Covid-19 va affecter sa cote sur le marché…