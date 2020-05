OL – Mercato : un stoppeur de L1 plutôt que Mamadou Sakho ?

true

Cité parmi les cibles de l’OL, le défenseur portugais Pedro Mendes (MHSC, 29 ans) ne dirait pas non aux Gones.

Comme révélé par « L’Equipe », l’Olympique Lyonnais songe à Mamadou Sakho (Crystal Palace, 30 ans) pour apporter de l’expérience et du caractère à sa défense. Mais le dossier de l’international tricolore n’est pas simple du fait de ses conditions salariales anglaises (485 000€ brut par mois) et, sans coupe d’Europe, l’OL pourrait être contraint de taper plus bas.

Jeudi, « O Jogo » a avancé une autre piste beaucoup moins onéreuse : celle menant à Pedro Mendes (Montpellier, 29 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023 dans l’Hérault, l’ancien Rennais n’est sans doute le nom le plus ronflant de la liste mais son sérieux n’est pas à démontrer au sein du championnat de France.

Interrogé par « RMC », le stoppeur portugais ne dit pas non mais ne revendique rien : « Je ne suis au courant de rien. Mais je suis très flatté d’être associé à l’OL. C’est un grand club et je suis ambitieux. Maintenant, je suis très heureux à Montpellier. J’adore le club, mes coéquipiers, le staff, les supporters, la ville ».