OL – Mercato : une belle offre en provenance d’Italie pour Memphis Depay

Selon les informations d’un média italien, l’AC Milan aurait l’intention de recruter Memphis Depay pour l’associer à Luka Jovic (Real Madrid).

L’avenir de Memphis Depay suscite beaucoup d’inquiétude à l’Olympique Lyonnais. En effet, l’attaquant hollandais sera en fin de contrat en juin 2021 et, pour le moment, il n’aurait pas l’intention de prolonger. Ce qui veut dire que soit les Gones le vendent à faible coût cet été, soit ils le verront partir libre dans un an.

Mais une bonne nouvelle pourrait venir d’Italie. Selon le site Pianeta Milan, les Rossoneri seraient prêts à signer un chèque de 30 M€ pour l’international batave. Le directeur exécutif de l’AC Milan, Ivan Gazidis, voudrait l’associer à Luka Jovic, qu’il s’apprête à recruter au Real Madrid.

Cette information reste sujette à caution car le club lombard traverse une grave crise économique depuis plusieurs années. Il n’est plus en mesure de signer de gros chèques. Or, s’il veut recruter Jovic et Depay, il lui faudra forcément casser sa tirelire…