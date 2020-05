OL – Mercato : une bonne nouvelle se profile pour Toko-Ekambi

true

D’après son agent, Karl Toko Ekambi (27 ans) a quand même de grandes chances de rester à l’OL à l’issue de son prêt de six mois.

Prêté avec option d’achat (11,5 M€) par Villarreal, Karl Toko Ekambi (27 ans) ne devait rester à l’Olympique Lyonnais que si le club parvenait à se qualifier pour une Coupe d’Europe l’an prochain. On sait désormais que ce ne sera pas le cas par le biais du championnat et, à moins que l’OL ne remporte la Ligue des Champions ou la Coupe de France, ce ne sera probablement pas le cas non plus par d’autres moyens.

Pourtant, il n’est pas écrit que l’ancien Angevin retourne en Espagne à l’issue de cette saison 2019-20 marquée par la crise sanitaire du coronavirus. Présent dans l’émission « L’Equipe du Soir » jeudi, Samir Khiat, l’agent de Toko Ekambi, a laissé entendre qu’un deal avait malgré tout de vraies chances d’être trouvé.

« L’OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l’OL et de son projet (…) Il n’y a encore aucune certitude aujourd’hui, mais le joueur s’y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon », a fait savoir celui qui est aussi le conseiller de Nicolas Pépé.