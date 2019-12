OL – Mercato : Valence finalement décidé à conserver Gameiro ?

true

L’OL se verrait bien recruter Kévin Gameiro pour remplacer un Memphis Depay blessé jusqu’à la fin de la saison. Seulement, son club, Valence, voudrait le garder…

Dans L’Equipe du jour, on apprend que Kévin Gameiro serait ouvert à un retour en France, et plus particulièrement à l’Olympique Lyonnais. Une information en contradiction avec les dernières interviews de l’attaquant, qui ne se voyait pas quitter l’Espagne, où il adore jouer, pour retrouver la L1. Mais la possibilité de jouer l’Euro 2020 avec les Bleus l’aurait fait changer d’avis.

Quoi qu’il en soit, le quotidien espagnol AS ne donne pas les mêmes informations. Sur son site Internet, il explique que Kévin Gameiro se remet tout doucement d’une déchirure musculaire survenue lors du match de Champions League contre l’Ajax Amsterdam. Et qu’il mettrait tout en œuvre pour être sur pieds début janvier afin de participer à la Supercoupe d’Espagne.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Cette année, le trophée change en effet de formule : il se joue avec quatre équipes sur une schéma de demi-finales-finale, en Arabie Saoudite. Gameiro voudrait pouvoir retrouver les terrains dès le 4 janvier contre Eibar en championnat afin d’être totalement opérationnel pour défier le Real Madrid en Supercoupe le 8. Dans tout le papier, il n’est pas fait étant d’un possible départ pendant le mercato…