OL : NBA, e-sport, tennis…les folles ambitions de Tony Parker

Tony Parker, annoncé comme le possible successeur de Jean-Michel Aulas à l’OL, ne manque pas d’ambitions. La preuve avec ses récents propos.

Ce sont des propos qui con fermeront la tendance. Tenus sur la chaîne de l’OL, OL TV, retranscrits par sport24, et qui confirment, si besoin était, que l’ancien basketteur, Tony Parker, va prochainement prendre du poids au sein du club lyonnais. Ce jour, alors qu’on lui demandait comment il envisageait l’avenir, le multiple champion NBA avec les San Antonio Spurs a été on ne peut plus clair.

L’OL va vite s’implanter à l’étranger. Et ce ne sera pas qu’au travers du ballon rond. La preuve avec les propos qui suivent.

« Nous avons débuté avec le rachat, cet hiver, du club de football féminin américain du Reign FC à Tacoma, devenu OL Reign. C’était l’une de mes deux premières missions avec le rachat d’un club en Chine. Nous pouvons envisager beaucoup de choses. Avec Jean-Michel, nous avons beaucoup d’ambitions. Ce n’est pas seulement football et basket-ball. Nous avons commencé sur le e-sport et il y a le tennis qui va arriver. »