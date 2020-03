OL : Neymar, les JO, son adaptation… Les confessions de Bruno Guimaraes

true

Sur sa relation avec Neymar

« On a des amis en commun, mais c’était la première fois qu’on jouait l’un contre l’autre. C’était vraiment super d’affronter un joueur qui a marqué ma jeunesse (…) Que m’a-t-il dit ? Rien de spécial (il sourit). Pendant le match on a parlé du coup que j’avais reçu, il m’a demandé si tout allait bien, après le match aussi on a un peu discuté. C’est gratifiant de voir un tel respect venant d’un phénomène comme Neymar ».

Sur sa possibilité de faire la Copa America et les JO

« J’ai faim ! Oui, j’adorerais enchaîner les deux. Je ne veux pas établir une hiérarchie mais disons que j’aimerais beaucoup, beaucoup, disputer les JO (…) Ça a été une de mes demandes quand je suis venu ici, et je pense que le club l’a bien comprise. Nous avons encore du temps et, avec le coronavirus, on n’est même pas certains que ces compétitions auront lieu. Le principal pour le moment c’est de bien jouer et de gagner avec l’OL ».

Sur l’adaptation à la Ligue 1

« Les matches sont plus rapides, plus disputés. Au Brésil, parfois, on a plus de temps pour réfléchir. Ici, il faut contrôler le ballon en sachant déjà ce qu’on va en faire. Mais j’ai toujours été un joueur qui effectue peu de touches de balle. Je ne porte pas le ballon, même si je sais le faire. Si on ne voit pas les choses un peu avant, on ne peut pas être serein avec le ballon (…) Je suis heureux, j’adore l’enthousiasme que je constate autour de moi, et je suis très satisfait de mes débuts ici, mais j’ai encore plein de choses à améliorer. Je veux déjà laisser mon empreinte à Lyon, conquérir des titres, que mon nom apparaisse dans le musée du club ».

Sur le fait qu’il a arrêté le foot de 10 à 13 ans

« Le foot, je n’en voulais plus. C’était trop difficile. Fluminense m’avait mis dehors, Botafogo aussi ne m’avait pas gardé à l’issue des tests, ça m’avait beaucoup énervé. Je pensais vraiment arrêter le foot pour de bon. Quand vous avez dix ans et que vous essuyez deux refus comme ça, la première réaction c’est de renoncer, de tout arrêter. Mais mes parents ne m’ont pas laissé. J’ai continué le futsal, dans le club où Marcelo (celui du Real Madrid, NDLR) avait joué. Et mon entraîneur là-bas m’a incité à revenir vers le football ».