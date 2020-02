OL : nouvelle passe d’armes entre Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo !

true

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, et le journaliste de RMC, Daniel Riolo, ont repris les hostilités via Twitter.

C’est reparti pour un tour ! La guéguerre entre le journaliste de RMC Daniel Riolo et le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a repris. Le premier a attaqué hier soir : « Monaco, qui vit une saison dont on a dit les pires choses, a maintenant de l’avance sur l’OL. Moi honnêtement, si je suis dirigeant à Lyon, je n’en dors pas la nuit. Mais visiblement à Lyon, on s’en fout et on dort très bien. Jean-Michel Aulas, il dort carrément comme un gros bébé donc tout va bien à Lyon ».

« Cela fait des années que les Lyonnais avalent les salades de Jean-Michel Aulas, mais rien ne se passe. Cette semaine encore, il a parlé des résultats financiers du club. C’est génial, c’est super, mais alors ne demande pas aux gens de venir au stade ! Envoie le bilan comptable du club à tes supporters en recommandé avec une photo de Micheline la comptable, mais demande pas aux gens de venir au stade. Lyon cette année, ils ont tellement perdu en attractivité qu’ils font les matchs du dimanche à 15 heures ou les matchs du samedi à 20 heures. Mais Jean-Michel Aulas continue de nous dire que tout va bien ! »



C’est fou cette volonté sans cesse d’en référer à la hiérarchie… la délation le fayotage comme vertu… je ne comprendrai jamais ! Depuis 2006, le rêve de me faire taire. Curieuse méthode quand même… sinon bravo pour la gestion de la compta 🍾⚽️🏅 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 18, 2020

Jean-Michel Aulas a répondu sur Twitter : « J’imagine les dirigeants d’Altice apprendre que Riolo insulte les clients de SFR parce qu’ils gèrent bien ! ». Ce à quoi Riolo a répondu : « C’est fou cette volonté sans cesse d’en référer à la hiérarchie… La délation, le fayotage comme vertu… Je ne comprendrai jamais ! Depuis 2006, le rêve de me faire taire. Curieuse méthode quand même… Sinon bravo pour la gestion de la compta ». On attend la suite de la partie de ping-pong !