OL, OM : Aulas n’a pas mis longtemps à réagir face à Eyraud

En cette période trouble pour la France et donc la France du football suite à l’épidémie de coronavirus, ce samedi soir est l’occasion d’une passe d’armes lunaire entre les présidents de Ligue 1.

Jean-Michel Aulas, en estimant dans les colonnes du Monde que la saison pourrait ne pas pouvoir se terminer et qu’une « saison blanche » serait la meilleure option, a provoqué le courroux de ses homologues. Après Jacques Delanoë, le président du Stade Rennais, c’est Jacques-Henri Eyraud qui a signé une tribune acide dans les colonnes du JDD.

Et bien évidemment, Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à répondre pour un échange de mots qui tourne doucement à la cour de récréation… « Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j’espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League et la finale de la Coupe.Pour toi Jacques-Henri le plus dur commence », a tweeté le président de l’OL.