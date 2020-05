OL, OM : Aulas ne lâche pas Eyraud et réclame des excuses

true

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, ne compte pas enterrer la hache de guerre avec Jacques-Henri Eyraud. Sauf si ce dernier s’excuse…

Depuis le début du confinement, le torchon brûle entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Les présidents de l’OL et l’OM s’écharpent régulièrement. Après une tribune acide d’Eyraud dans le JDD suite à la proposition de saison blanche d’Aulas, les deux hommes s’étaient également accrochés verbalement lors d’une réunion de la LFP.

Dans une interview accordée à la Chaîne l’Equipe, Jean-Michel Aulas a confirmé ce qu’il avait déjà annoncé, à savoir qu’il allait entamer une action en diffamation entre son homologue marseillais. « Pour le moment rien ne s’est calmé, je maintiens que j’ai été diffamé dans le JDD, c’est probablement ce qui a pesé dans le cours des décisions prises par la suite. Merci à Raymond Domenech d’avoir démenti, les informations selon lesquelles il y aurait eu des insultes proférées entre nous. Pas d’insultes mais des difficultés pour que je m’exprime, dans le bureau de la ligue le 30 avril au matin. C’était tout à fait courtois. Pas d’insultes, pas d’attaques contre Jaques-Henri Eyraud, président d’un club dont il n’est pas actionnaire, et qui ne peut pas avoir la même vision que des gens qui comme moi sont actionnaires. Il prend des décisions sportives et parfois économiques qui ne me correspondent pas, en tout cas les propos soutenus dans le JDD, restent selon moi, diffamatoires, j’en veux terriblement à Jacques-Henri Eyraud et j’irai au bout des procédures qui ont été intentées », a confié Aulas dans des propos relayés par FootMercato.

La seule condition pour que les choses s’apaisent ? Des excuses du président marseillais. « J’espère qu’il le fera et dans ce cas-là je modifierai mes propos et mes intentions de recours », conclut Aulas. Pas certain que Jacques-Henri Eyraud accepte de s’exécuter…