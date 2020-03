true

Dans un communiqué, Jean-Michel Aulas a clarifié la position de l’OL et a pris le temps de développer son point de vue sur une possible saison blanche en Ligue 1.

Depuis qu’il a proposé, dans les colonnes du « Monde », de faire de l’exercice 2019-2020 une saison blanche en cas d’annulation pure et simple de la fin de saison, Jean-Michel Aulas a déclenché une levée de bouclier contre lui. En premier de cordée, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, qui serait le grand perdant de cette hypothétique solution car elle verrait Marseille, second de Ligue 1, laisser sa place en Ligue des Champions au LOSC et à l’OL.

JMA ayant fait l’objet de nombreuses attaques depuis sa proposition, l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué pour préciser sa pensée : « Si jamais cette situation devait se présenter, c’est à l’ensemble de la famille du football français de se réunir pour décider de la meilleure décision à prendre en fonction des jurisprudences en la matière (il ne viendrait à personne l’idée, si le deuxième tour des élections ne pouvait se tenir, de se baser uniquement sur le résultat du premier tour pour valider les élus). Il y aura effectivement un certain nombre de décisions légales qui rentreront en ligne de compte, et qui devront être conformes avec l’intérêt général et les règlements de la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française de Football ».

« Apprentis sorciers, donneurs de leçons »… JMA en grande forme

D’après le long plaidoyer de l’OL, JMA n’a finalement fait qu’anticiper les éventuels problèmes à venir : « Contrairement à ce que veulent bien dire les apprentis sorciers d’un football de coulisses malsain, l’Olympique Lyonnais milite bien évidemment pour que la saison puisse aller à son terme ; et ne pas reproduire ses propos clairs et précis, induit aussi une position subjective qui est très loin de la réalité ce qui implique l’écriture de ce communiqué officiel ».

« Certains donneurs de leçons, ont voulu utiliser et détourner des propos à leur profit, dans un contexte basé sur le reproche et la polémique, ce qui n’a jamais été le sens de l’interview publiée dans le Monde. Paradoxalement, on voit bien que les plus virulents, à la limite de la diffamation, sont ceux qui ont voulu s’approprier ce qu’ils reprochaient à Jean-Michel Aulas, et ce qui est plus inquiétant, avec peut-être la complicité des institutions, qui ne devraient avoir de cesse d’analyser avec sang-froid la situation qui empire de jour en jour, et qui ne peut pas permettre à l’instant « T » d’avoir une vision réaliste des décisions objectives qu’il faudra prendre », a exprimé l’OL, avant que Jean-Michel Aulas ne se permette un petit tacle sur Twitter à « l’odieux » Jacques-Henri Eyraud.

