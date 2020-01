OL, OM – Mercato : les Gones n’ont pas lâché pour Kadewere

true

En quête d’un attaquant pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais continue de s’activer sur plusieurs fronts. Si la piste Karl Toko-Ekambi (Villarreal, 27 ans) demeure d’actualité, les dirigeants rhodaniens planchent sur plusieurs pistes… Et celle menant à Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) n’est pas encore totalement refermée.

Le dossier Kadewere réactivé en fin de marché ?

D’après « L’Equipe », l’OL n’exclut pas de revenir à la charge pour le meilleur buteur de Ligue 2 (18 buts en 20 matches) plus tard dans le Mercato. Pour l’heure, les Gones ont vu leur première proposition de 7 M€ (+bonus et intéressement à la revente) retoquée par les dirigeants normands.

Par ailleurs, et comme l’a confirmé le directeur sportif du RB Salzbourg Christoph Freund au « Salzburger Nachrichten », le dossier menant à Hee-Chan Hwang (23 ans) est bel et bien fermé à double tour : « Hwang n’est pas à vendre au cours de ce mercato hivernal. Nous ne le laisserons pas partir pour 40M€ non plus. Nous ne négocierons avec aucun club ». Pas vraiment une surprise puisque Gérard Houllier puis Jean-Michel Aulas tenaient le même discours lundi et mardi.