OL, OM, PSG, Stade Rennais : Ben Arfa déjà au cœur d’une polémique à Valladolid

Ça n’aura pas traîné ! Cela fait deux semaines qu’Hatem Ben Arfa s’est engagé avec le Real Valladolid et il a déjà trouvé le moyen de faire parler de lui en mal ! Non pas parce qu’il a refusé de jongler avec la tête lors de sa présentation car ça risquait de le décoiffer mais à cause de son échauffement samedi face à Villarreal (1-1).

Un échauffement effectué en marchant, sans entrain, ce qui a fortement déplu aux fans. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux pour fustiger son attitude. Surtout que pendant les douze minutes qu’il a passées sur le terrain, il ne s’est pas distingué… Tant de critiques qui ont incité le directeur sportif des Violets, Miguel Angel Gomez, a voler à son secours.

« Un sportif de haut niveau doit parfaitement se connaitre. Il doit s’améliorer, mais chacun est différent. Certains préfèrent juste toucher le ballon. Nous ne devons pas l’accabler. La force du groupe repose sur l’équipe, et pas sur Ben Arfa uniquement. Dans le vestiaires, tout le monde est content de lui. Il a du génie et les génies sont rares. »