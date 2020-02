OL – OM [VU DU STADE] Vivez le match en live texte depuis le Groupama Stadium

true

7e : Percée balle au pied de Moussa Dembélé entre les défenseurs olympiens. Au duel avec Hiroki Sakai à l’entrée de la surface, l’attaquant rhodanien s’écroule. Monsieur Millot ne bronche pas et indique le 6 mètres pour Marseille. Les supporters sifflent.

4e : Première situation du match et elle est pour l’OM. Morgan Sanson déborde sur le couloir gauche et centre. Maxime Lopez remet mais Valère Germain n’est pas suffisamment prompt pour dépasser son défenseur et pousse le ballon en six mètres.

C’EST PARTI !!!

Min-1 : Une minute d’applaudissements est observée pour Jean Fournet-Fayard, ancien président de la Fédération et Lyonnais, décédé cette semaine. Il avait 89 ans.

Min-5 : On va vous faire vivre un peu l’ambiance. Problème de direct, on a raté l’hymne. On se rattrapera la prochaine fois…

Min-7 : Sans surprise, Rudi Garcia est sifflé à l’annonce de son nom. Les Bad Gones avaient communiqué peu avant.

Min-25 : Voici la feuille de match envoyée par le club.

L’OL joue donc en 4-3-3 : Lopes – Tete, Denayer, Andersen, Cornet – Caqueret, Tousart, Aouar – Terrier, Dembélé, Toko Ekambi.

Même disposition du côté de l’OM avec les suspendus (Amavi, Caleta-Car) compensés par le retour en défense de Boubacar Kamara et les retours de Sakai et Strootman, Radonjic absent, Sanson avance d’un cran : Pelé – Sarr, Kamara, Gonzalez, Sakai – Rongier, Strootman, Lopez – Sanson, Germain, Payet.

Min-35 : Bienvenue sur le site de But ! Football Club pour suivre la rencontre opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille ce mercredi soir (21h) au Groupama Stadium en quart de finale de Coupe de France. Si vous êtes devant France 3 ou Eurosport 2 ce soir, nous espérons que ce live vous permettra de vivre de l’intérieur cet Olympico.