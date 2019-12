OL : opéré avec succès, Reine-Adelaïde donne de ses nouvelles

true

Le milieu offensif de l’OL Jeff Reine-Adelaïde a été opéré ce jeudi de sa rupture des ligaments croisés d’un genou. Avec succès, comme il l’a expliqué sur son compte Twitter.

Ce jeudi, Jeff Reine-Adelaïde a reçu le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de novembre. Une maigre consolation pour le milieu offensif de l’OL, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou dimanche contre le Stade Rennais (0-1) et out jusqu’à la fin de la saison.

Well done !! Tout s’est déroulé… Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la Clinique 🏥 et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination. #NeverGiveUp 💪🏽 #TheComeBackWillBeCrazy 🔥😅 pic.twitter.com/d7RuofXEWu — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) 19 décembre 2019

Mais, plus important, c’est aujourd’hui que l’ancien Angevin passait sur le billard. Et à en croire son message sur Twitter, l’opération s’est bien passée : « Well done! (« Bien joué ») Tout s’est déroulé… Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la clinique et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination ».

Jeff Reine-Adelaïde conclut en annonçant que son « retour sera dingue ».